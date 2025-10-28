BIST 10.870
DOLAR 41,96
EURO 48,89
ALTIN 5.257,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balıkesir Sındırgı'da 26 kişi yaralanmıştı! Yaralılar taburcu edildi...

Balıkesir Sındırgı'da 26 kişi yaralanmıştı! Yaralılar taburcu edildi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan 26 kişinin, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan 26 kişinin, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
4 ili işaret etti: 'Kanser gibi büyüyor' Osman Bektaş'tan ürküten açıklama!
4 ili işaret etti: 'Kanser gibi büyüyor' Osman Bektaş'tan ürküten açıklama!
Tesla'dan Elon Musk'a kötü haber!
Tesla'dan Elon Musk'a kötü haber!
Karadağ'da Türklere ait dükkanlar ateşe verildi vize serbestisi askıya alındı
Karadağ'da Türklere ait dükkanlar ateşe verildi vize serbestisi askıya alındı
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem sonrası yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem sonrası yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Çankırı'da yangın! 6 evle 1 ahır zarara uğradı
Çankırı'da yangın! 6 evle 1 ahır zarara uğradı
Victor Osimhen'den sosyal medyada olay paylaşım!
Victor Osimhen'den sosyal medyada olay paylaşım!
Bakan Bolat duyurdu: 1923’te 50 milyon dolardan, 2025’te 390 milyar dolara büyük yükseliş
Bakan Bolat duyurdu: 1923’te 50 milyon dolardan, 2025’te 390 milyar dolara büyük yükseliş
Gece yarısı duyuruldu! İşte Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler
Gece yarısı duyuruldu! İşte Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler
Çağatay Ulusoy'un zor anları! Deprem anında galadaydı...
Çağatay Ulusoy'un zor anları! Deprem anında galadaydı...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İzinler 20 haftaya çıkarılıyor, yeni düzenleme yolda
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İzinler 20 haftaya çıkarılıyor, yeni düzenleme yolda
Savcılık düğmeye bastı! 13 kişi hakkında gözaltı kararı
Savcılık düğmeye bastı! 13 kişi hakkında gözaltı kararı