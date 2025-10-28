Bakan Bolat duyurdu: 1923’te 50 milyon dolardan, 2025’te 390 milyar dolara büyük yükseliş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet'n 102. yılı için yaptığı açıklamada Türkiye'nin rekor büyümesine işaret etti. Bakan Bolat, Mal ve hizmet ihracatı toplamının 390 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet rekorunu kırdığını duyurdu. 1923’te 50 milyon dolar olan ihracat, bugün 224 ülkeye ve 12 binden fazla ürüne ulaştı. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olurken; Cumhuriyetin ikinci yüzyılının “Ticaretin Yüzyılı” olması hedefi konuldu. İşte detaylar...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyetin 102. yıldönümü kapsamında Türkiye ekonomisi ve dış ticaretinin tarihi bir başarıya daha imza attığını açıkladı. Bakan Bolat, yaptığı açıklamada Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatı toplamı, 29 Ekim 2025 itibarıyla 390 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını duyurdu.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz rahmet, minnet ve saygıyla yad eden Bakan Bolat; elde edilen bu tarihi başarıyı, “Üreten, ihraç eden, büyüyen Türkiye” vizyonunun en güçlü yansıması olarak değerlendirdi.

Bakan Bolat'ın açıklamasından satırbaşları;

"1923 yılında tarım ürünleri ağırlıklı bir ihracat yapısına sahip olan Türkiye ekonomisi, bugün otomotivden beyaz eşyaya, savunma sanayiinden yazılıma uzanan geniş ve katma değerli bir ihracat yelpazesine ulaşmıştır.

36,1 milyar dolara yükselmiştir. Bugün, 29 Ekim 2025 itibarıyla, mal ihracatımız 270 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Hizmet ihracatımızla birlikte toplam ihracatımız 390 milyar dolara ulaşmış, yıl başında belirlediğimiz hedefin de üzerine çıkarak tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşamamıza vesile olmuştur.

Dünya mal ihracatından aldığımız pay, 1980–2000 yılları arasında ortalama yüzde 0,38 seviyesinde seyretmiştir. 2002 yılında yüzde 0,55’e, 2024 yılında ise yüzde 1,07’ye yükselerek, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek oranına ulaşılmıştır.

Bu büyük başarı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına güçlü bir ihracat vizyonu ve kararlılıkla adım atan Türkiye’nin, üretim gücü, ihracat kapasitesi ve rekabetçi ekonomisiyle dünya sahnesindeki yerini daha da sağlamlaştırdığının en somut göstergesidir.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yalnızca 24 ülkeye ve 30 fasılda yapılan ihracat, bugün 224 ülke ve gümrük bölgesine, tüm fasıllara ve 12.806 farklı ürüne yayılmış durumdadır. Türkiye artık, dünyanın dört bir yanına üretimini ulaştıran, rekabet gücü yüksek, dinamik bir ihracat ekonomisine sahiptir.

2024 yılı itibarıyla, 53 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmiş; 60 ülkede Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşılmıştır. Yine aynı yıl, 31 ilimizin yıllık ihracatı 1 milyar doları aşarken, ihracatçı firma sayısı 180.396’ya yükselmiştir. Bununla birlikte, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilen fasıl sayısı da 53’e ulaşarak yeni bir dönüm noktası olmuştur.

1973 yılında, bir yılda 1 milyar dolar ihracat yapılabilirken, 1987’de bu başarı bir ayda, 2013’ten itibaren ise bir günde gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Bugün ise günlük ihracatımız zaman zaman 2 milyar dolara ulaşmaktadır.

Bu olağanüstü gelişme; Türkiye’nin üretim kapasitesindeki devasa artışın, ihracatçılarımızın dünya pazarlarında kazandığı güvenin ve rekabet gücünün, aynı zamanda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken ulaştığımız ekonomik olgunluğun en somut göstergesidir. Türkiye artık sadece üreten değil, ürettiğini dünyaya ulaştıran bir ticaret ve ihracat gücü haline gelmiştir.

Dünya ticaret ortamındaki zorluklara rağmen Türkiye, ekonomik dayanıklılığını koruyarak birçok pazarda rekor ihracat seviyelerine ulaşmıştır. 1996 yılında AB-27 ülkelerine 11,3 milyar dolar olan ihracatımız, Gümrük Birliği’nin kazandırdığı ivme ile 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 115,1 milyar dolara yükselmiştir.

AB-27’nin toplam ithalatı içindeki payımız, 2002 yılında %2,2 seviyesindeyken, 2024 yılı itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %4,0’a ulaşmıştır. Türkiye bugün, gelişmiş ülkelerin tercih ettiği güvenilir, istikrarlı ve güçlü bir ticaret ortağı konumundadır.

1969 yılında sanayi ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı %21,2 iken, 2024 yılı itibarıyla bu oran %94,2’ye yükselmiştir. Aynı şekilde, 1969 yılında makine ve ulaştırma araçlarının toplam ihracat içindeki payı yalnızca %0,2 düzeyindeyken, 2024 yılında bu oran %30,1’e ulaşmıştır.

Bu gelişme, Türkiye’nin tarım ağırlıklı bir ekonomiden, yüksek teknolojili üretim ve sanayi ihracatına yönelen güçlü dönüşümünün açık bir göstergesidir. Bugün Türkiye, üretimden ihracata, teknolojiden lojistiğe kadar, tüm zinciriyle küresel ticaretin güvenilir aktörlerinden biri haline gelmiştir.

Dünyada artan rekabet ve pek çok alanda ortaya çıkan teknolojik dönüşüm ihtiyacı tüm firmalar için risk unsurudur. Ülkemiz bu dönüşüm ihtiyacının farkında olarak, ekonomimizin teknoloji düzeyini yükseltmek için büyük gayret sarf etmektedir.

Bu gayretlerimizin bir sonucu olarak, 2002 yılında %30,4 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam imalat sanayi ihracatımız içindeki payı, 2024 yılında %41’e, 2025 yılının ilk 9 ayında ise %42,6’ya yükselmiştir. Son 22 yılda sağlanan bu büyük başarıyla orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızda artış aralıksız devam etmektedir.