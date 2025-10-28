BIST 10.853
DOLAR 41,95
EURO 48,89
ALTIN 5.326,68
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İzinler 20 haftaya çıkarılıyor, yeni düzenleme yolda

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İzinler 20 haftaya çıkarılıyor, yeni düzenleme yolda

Hükümet "Aile Yılı" kapsamında yeni bir yasal düzenleme için düğmeye bastı. Doğum izinlerinin artırılması planlar arasında... 16 haftalık olan annelik izni 20 haftaya çıkabilir. Babalık izni de 5 günden 10 güne yükselebilir.

Abone ol

Doğum izinlerinde yeni dönem kapıda. 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından çalışan anne ve babaların izin haklarında kapsamlı bir değişikliğe gitmek için harekete geçildi.

Şu anda mevcut uygulamada kadın çalışanlar için doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli izin bulunuyor.

Bu sürenin 4 hafta daha uzatılması yönünde çalışmalar yapılıyor.

DÜZENLEME BABALARI DA KAPSIYOR

Star Haber'de Canan Yıldırım'ın haberine göre  babalar için uygulanan doğum sonrası izin özel sektörde de kamuda da 5 gün ancak yeni düzenlemeyle beraber bu sürenin 10 güne çıkartılması düşünülüyor.

Anne ve babalar da doğum sonrası 8 haftalık iznin az olduğunu vurgulayıp yeterli olmadığını dile getirdi. Yeni düzenlemeyle ilgili çalışmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Savcılık düğmeye bastı! 13 kişi hakkında gözaltı kararı
Savcılık düğmeye bastı! 13 kişi hakkında gözaltı kararı
Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavga: 23 gözaltı
Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavga: 23 gözaltı
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu! Sabah saatlerinde panik
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu! Sabah saatlerinde panik
Türk futbolunda bahis skandalı! Ahmet Çakar'ın söyledikleri olay oldu
Türk futbolunda bahis skandalı! Ahmet Çakar'ın söyledikleri olay oldu
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Rus petrol şirketi Lukoil'den flaş karar
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Rus petrol şirketi Lukoil'den flaş karar
Fidan, Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü
Fidan, Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü
Bakan Memişoğlu açıkladı! Depremde yaralananların sağlık durumu...
Bakan Memişoğlu açıkladı! Depremde yaralananların sağlık durumu...
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanında fahiş fiyat! Adisyonu görenler dilini yuttu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanında fahiş fiyat! Adisyonu görenler dilini yuttu
Balıkesir 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bir saat içinde 26 artçı deprem oldu
Balıkesir 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bir saat içinde 26 artçı deprem oldu
Adana'da dehşet! Kendisini reddeden sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Adana'da dehşet! Kendisini reddeden sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Oyuncularımızı çok iştahlılar
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Oyuncularımızı çok iştahlılar
Gaziosmanpaşa'da iki grup arasındaki silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Gaziosmanpaşa'da iki grup arasındaki silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı