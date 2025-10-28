BIST 10.853
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir Valiliği, olası artçı sarsıntılar nedeniyle kent genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu.

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, Çanakkale başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi.

SINDIRGI'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, 6.1 büyüklüğündeki depremin Balıkesir Sındırgı merkezli olduğu açıklandı. Depremin 5.99 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.

BALIKESİR'DE OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Balıkesir Valiliği, kenti alarma geçiren 6.1 büyüklüğündeki deprem ve olası artçı sarsıntılar nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimiz Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

