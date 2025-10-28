Fidan, Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da hafta sonu Türk vatandaşlarını da etkileyen gelişmeler üzerine Karadağ makamlarıyla hemen temasa geçildiğini ve Bakan Hakan Fidan'ın Karadağ Başbakanı ile görüştüğünü bildirdi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ’ın Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen bıçaklı saldırı olayları ve sonrasında Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını askıya alması gibi gelişmelere dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Hafta sonu Karadağ'da, Türk vatandaşlarını da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşandığı belirtilen açıklamada, "Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gelişmelerin tüm boyutlarıyla yakından takip edildiği kaydedilerek, Karadağ makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

BAKAN FİDAN KARADAĞ BAŞBAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, görüşmelerde, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktardı. Karadağ tarafı da bu hususta güvence verdi.

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.