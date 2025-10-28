BIST 10.853
DOLAR 41,97
EURO 48,89
ALTIN 5.387,33
HABER /  MEDYA

Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir, Bursa, İstanbul ve Çanakkale gibi çevre illerde de hissedilen deprem anı, TGRT Haber canlı yayınına yansıdı.

Abone ol

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22:48,de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 5.9 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, başta İzmir, Bursa, İstanbul ve Çanakkale olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Deprem anında TGRT Haber canlı yayınında bulunan gazeteciler Cem Küçük, Fuat Uğur, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar, sarsıntıyı stüdyoda yaşadı.

Oldukça uzun süren deprem anları, ekranlara anbean yansıdı.

İlgili Haberler
Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakemler için yeni açıklama!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakemler için yeni açıklama!
Bakan Kurum 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı
Bakan Kurum 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı
Balıkesir depremi sonrası Erdoğan'dan açıklama: Yakından takip ediyoruz
Balıkesir depremi sonrası Erdoğan'dan açıklama: Yakından takip ediyoruz
Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu
Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu
Gürsel Tekin: CHP’de resmen zenciyim, beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur
Gürsel Tekin: CHP’de resmen zenciyim, beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur
Sadettin Saran'dan bahis skandalı yorumu! 'Türk futbolunda dibi gördük'
Sadettin Saran'dan bahis skandalı yorumu! 'Türk futbolunda dibi gördük'
ABD'de federal çalışanlardan "hükümet kapanmasını sonlandırın" çağrısı
ABD'de federal çalışanlardan "hükümet kapanmasını sonlandırın" çağrısı
Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında fark attı
Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında fark attı
Karadeniz derbisinde puanlar paylaşıldı
Karadeniz derbisinde puanlar paylaşıldı
Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 10 bin lira ceza
Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 10 bin lira ceza
Sokak ortasında dehşet! Husumetlisini bıçakla katletti
Sokak ortasında dehşet! Husumetlisini bıçakla katletti
Yaşar Güler, Eurofighter'ların Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı
Yaşar Güler, Eurofighter'ların Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı