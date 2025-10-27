Balıkesir depremi sonrası Erdoğan'dan açıklama: Yakından takip ediyoruz

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz.

Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun.