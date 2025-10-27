BIST 10.853
DOLAR 41,95
EURO 48,86
ALTIN 5.366,59
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir depremi sonrası Erdoğan'dan açıklama: Yakından takip ediyoruz

Balıkesir depremi sonrası Erdoğan'dan açıklama: Yakından takip ediyoruz

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz.

Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu
Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu
Gürsel Tekin: CHP’de resmen zenciyim, beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur
Gürsel Tekin: CHP’de resmen zenciyim, beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur
Sadettin Saran'dan bahis skandalı yorumu! 'Türk futbolunda dibi gördük'
Sadettin Saran'dan bahis skandalı yorumu! 'Türk futbolunda dibi gördük'
ABD'de federal çalışanlardan "hükümet kapanmasını sonlandırın" çağrısı
ABD'de federal çalışanlardan "hükümet kapanmasını sonlandırın" çağrısı
Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında fark attı
Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında fark attı
Karadeniz derbisinde puanlar paylaşıldı
Karadeniz derbisinde puanlar paylaşıldı
Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 10 bin lira ceza
Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 10 bin lira ceza
Sokak ortasında dehşet! Husumetlisini bıçakla katletti
Sokak ortasında dehşet! Husumetlisini bıçakla katletti
Yaşar Güler, Eurofighter'ların Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı
Yaşar Güler, Eurofighter'ların Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı
İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti
İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti
Hac kurası 5 Kasım'da çekilecek
Hac kurası 5 Kasım'da çekilecek
Tunceli'de kaçak avcılık yapan 11 kişiye 88 bin lira ceza
Tunceli'de kaçak avcılık yapan 11 kişiye 88 bin lira ceza