Balıkesir depremini yine bildi! Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama!

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Üşümezsoy, depremin Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında meydana geldiğini belirterek, bunun Marmara depremini etkilemeyeceğini söyledi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Üşümezsoy, "Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Marmara depremini etkilemez" dedi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi CNN Türk'te yorumladı.

İşte Prof. Üşümezsoy'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru. 15. km bir fay kırılmıştı, güneye doğru gelen bir devamlılığı vardı. Sındırgı’nın 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Ne anlama geliyor? 100 km’lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak. 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru. Sındırgı’nın altında değil güneyine doğru, bundan büyük bir deprem beklemesinler.

MARMARA DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Karadeniz’in açıklarında 3.9’luk bir deprem olmuştu. 23 Nisan’da kırılan faydan sonra stres açığa çıkınca bunları tetikliyor. Karadeniz’deki olan depremler ve kuzeye doğru artçılar değil, tetiklenen depremler. Marmara depremini etkilemez.

