MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanında fahiş fiyat! Adisyonu görenler dilini yuttu

MasterChef Jürisi olan Mehmet Yalçınkaya yıllardır ekranlarda ama aynı zamanda kendi işyerini de yönetiyor. Mehmet Şef'in restoranına gidenler fiyatları görünce dilini yuttu.

Masterchef Türkiye jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, son dönemde Ankara'da açtığı restoranla gündemde. Ünlü şefin yeni restoranı, kısa sürede fine dining deneyimi sunan en popüler mekanlardan biri haline geldi. Ancak sosyal medyada en çok konuşulan konu, restoranın fiyatları oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı hesap fişi, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

ADİSYONU PAYLAŞTI

Fişte, iki kişilik tadım menüsü ve eşlik eden bir şişe alkollü içecek ile birlikte toplam hesabın 12 bin 250 TL olduğu görülüyor. Tadım menüsünde yer alan tabaklar ise adeta bir gastronomi yolculuğu sunuyor. Menüde somon pastırma, uskumru tartar, enginar kalbiyle karides, gazpacho, sakızlı ahtapot ve finalde lavanta aromalı tatlı gibi şef dokunuşu barındıran özel lezzetler yer alıyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI İKİYE BÖLDÜ

Paylaşımın ardından sosyal medyada yorumlar ikiye ayrıldı. Kimi kullanıcılar "Lezzet bir sanatsa, fiyatı da sanat eserine yakışır" diyerek restoranı savunurken, kimileri "Tadımlık menüye bu fiyat ödenir mi?" diyerek eleştirdi.

