Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, Çanakkale başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi.

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre  Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. 

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 22.48'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, saha tarama çalışmalarına başladı.

AYNI YERDE BİR DEPREM DAHA!

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı merkezli bir deprem daha gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamada, 22:50'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.2 olarak paylaşıldı.

Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu - Resim: 0

BAKAN YERLİKAYA: TÜM EKİPLERİMİZ SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLAMIŞTIR

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

SINDIRGI'DA BİNA YIKILDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde daha önceki depremde hasar gördüğü öğrenilen boş bir bina yıkıldı.

Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu - Resim: 1

