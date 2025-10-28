BIST 10.853
Adana'da dehşet! Kendisini reddeden sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, barışma talebini geri çeviren sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu.

Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde, T.K. (43), ayrılmak isteyen sevgilisi Ebru K’yi (34) konuşmak için evinin önüne çağırdı.

Apartman girişinde barışma talebinin reddedilmesi üzerine T.K., tabancasını çıkarıp Ebru K’yı başından vurdu. Daha sonra silahı kendi başına dayayıp tetiğe bastı.

Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda bir kişinin silahla vurulması ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ebru K'nin T.K. tarafından tabancayla ateş açılarak öldürüldüğünü, şüphelinin aynı silahla kendisini yaraladığını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından T.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ebru K'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. T.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

