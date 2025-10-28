BIST 10.853
DOLAR 41,95
EURO 48,89
ALTIN 5.326,68
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bir saat içinde 26 artçı deprem oldu

Balıkesir 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bir saat içinde 26 artçı deprem oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 23.34 itibarıyla ilçede en büyüğü 4,2 olmak üzere 26 artçı sarsıntı kaydedildi. İlçe sabah saatlerinde de sallandı.

Abone ol

Dün saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde meydana gelirken, saat 23.34'e kadar ilçede 26 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sındırgı'da yaklaşık 1 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 3'ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 22.51'de 4 ve 23.04'te 4,2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

Depremlerin derinliklerinin, 5,1 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.

SABAH SAATLERİNDE YENİ DEPREM

İlçede sabah saatlerinde de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Balıkesir 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bir saat içinde 26 artçı deprem oldu - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da dehşet! Kendisini reddeden sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Adana'da dehşet! Kendisini reddeden sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Oyuncularımızı çok iştahlılar
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Oyuncularımızı çok iştahlılar
Gaziosmanpaşa'da iki grup arasındaki silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Gaziosmanpaşa'da iki grup arasındaki silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Balıkesir depremini yine bildi! Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama!
Balıkesir depremini yine bildi! Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama!
Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı
Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakemler için yeni açıklama!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakemler için yeni açıklama!
Bakan Kurum 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı
Bakan Kurum 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı
Balıkesir depremi sonrası Erdoğan'dan açıklama: Yakından takip ediyoruz
Balıkesir depremi sonrası Erdoğan'dan açıklama: Yakından takip ediyoruz
Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu
Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu
Gürsel Tekin: CHP’de resmen zenciyim, beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur
Gürsel Tekin: CHP’de resmen zenciyim, beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur
Sadettin Saran'dan bahis skandalı yorumu! 'Türk futbolunda dibi gördük'
Sadettin Saran'dan bahis skandalı yorumu! 'Türk futbolunda dibi gördük'