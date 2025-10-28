BIST 10.853
Bakan Memişoğlu açıkladı! Depremde yaralananların sağlık durumu...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan 26 kişinin, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

