Türkiye aktif fay hatları haritası güncellendi! İste risk altındaki iller
Balıkesir'de dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Kütahya'da da hissedildi. Büyük korku yaratan sarsıntı deprem gerçeğini bir kez daha yüzümüze çarparken, 45 il ve 110 ilçenin büyük risk altında olduğu hatırlatıldı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) güncellediği diri fay haritasına göre tehlike altındaki şehirler belli oldu.
ir'deki deprem büyük endişe yarattı. Çok sayıda ilde hissedilen sarsıntı sonrası "Hangi şehirler riskli? Hangi binalar güvenli?" sorusu bir kez daha akıllara geldi. 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar bulundukları yerin deprem riski ve aktif fay hatlarına yakınlığı konusunda endişelenmeye başladı.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı.
TÜRKİYE FAY HARİTASI: 45 İL VE 110 İLÇE RİSK ALTINDA
Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor.
EN AZ RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.
ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.