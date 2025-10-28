BIST 10.853
Türk futbolunda bahis skandalı! Ahmet Çakar'ın söyledikleri olay oldu

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 152 hakemin bahis skandalına karıştığını açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Gazeteci Murat Ağırel ve yorumcu Ahmet Çakar'ın konuyla ilgili açıklamaları geceye damga vurdu.

Türk sporu tarihi bir günü geride bıraktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Skandal sonrası disiplin süreci başlarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından olaya dair soruşturma başlatıldı. Öte yandan konuya dair, TFF; hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapıyor. Bununla birlikte gece yarısı yayın yapan eski hem ve yorumcu Ahmet Çakar ise mutlak butlan sözleriyle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dönemini işaret etti. İşte gece yaşananlar…

Türkiye gazetesinin özel haberine göre; TFF, Nisan ayında bir çalışma başlatıyor. Hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapılıyor. Bununla ilgili savcılık ve Spor Toto’dan talepte bulunuyor. Bu kişilerin bahis hesapları olup olmadığı, varsa kaç defa oynadığı, kaç defa kazanç sağladığı konusunda bilgi talep ediliyor. Spor Toto’dan gelen bilgiler ışığında futbol ailesinde bulunan kişilerle ilgili kimlerin bahis hesabı olduğu, kaç para kazandığı TFF’ye iletiliyor. Bunun içinde 15 bin 700 defa bahis oynayan kulüp başkanı var, teknik adam, futbolcu ve hakemler var.

"Ferhat Gündoğdu dönemi mutlak butlana girer"

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, ‘‘Ferhat Gündoğdu'na iddiaları sordum fakat bana cevap vermedi. Bu gece Futbol Federasyonu'nda ışıklar sabaha kadar sönmeyecek! Eğer Ferhat Gündoğdu'nun bahis üyeliği varsa Ferhat Gündoğdu dönemi ‘Mutlak Butlan’a girer, geçen sezon ve önceki sezon şampiyonlukları geçersizdir.’’ dedi.

"Ortalık yanarken..."

Ahmet Çakar, ‘‘Ortalık yanarken Ferhat Gündoğdu'nun cevap vermemesi bu olayın doğruluk payının yüksek olduğunu gösteriyor. Ali Koç 3 ay önce F.Gündoğdu istifa et sonra çok pişman olacaksın dedi. Acaba Ali Koç bu olayı önceden biliyordu ve çekil mi dedi?’’ ifadelerini kullandı.

Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Galatasaray ile Göztepe arasında oynana karşılaşmaya atıfta bulunan Çakar, "Dün oynanan Galatasaray Göztepe maçında defans oyuncusunun vurduğu topa yardımcı hakem yanılarak ofsayt tespiti yapmış olabilir. Pozisyon gol olunca VAR inceledi. Somut verisi olan (defans oyuncusunun açıkça topla oynaması) bu tür pozisyonlarda VAR, hakemi monitöre çağırmaz. Kulaklıktan gerekli açıklamayı yapar, ve karar düzeltilir. Ama akşam ne oldu? VAR protokolüne aykırı olarak hakem izlemeye davet edildi. Şimdi, TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasından sonra akla gelen soru…? Bu maç için 'hakem VAR a çağırılacak' diye bahis oynayan var mı? Bahis oynayanlar içinde hakem var mı?" sorusunu yöneltti.

Ağırel: "Bahis konusu hakemlerle bitmiyor"

Gazeteci Murat Ağırel, “Hakem Ali Tuna, Ağustos’ta emekli oldu, aynı zamanda polis. Bir yönetici Ali Tuna’dan 'Benim sevgilimin otelde kaldığı bilgileri bana verir misin.' diyerek istekte bulunuyor. Ali Tuna’da veremem kişisel bilgi deyince kendisine maç verilmemeye başlanıyor. MHK bu yüzden maç vermedi ona. Soruşturma’da konu sadece bahis değil çok geniş çaplı olacak.” dedi.

Murat Ağırel, "Bahis konusu hakemlerle bitmiyor bu işin içinde futbolcular, yöneticiler, teknik insanlar ve yorumcular var. Yayınında paylaşmıştım. Bu bir iddia değil, gerçektir. MHK Başkanı’nın bir bahis sitesinde üyeliği bulunduğunu doğrulattım. Yapılan açıklamada, Başkan’ın söz konusu üyeliği 2008–2012 yılları arasında maç sonuçlarını takip etmek amacıyla açtığı ifade edildi.’’ diye konuştu.

Bu diyalog gündem oldu

Onlar Tv youtube kanalındaki bir diğer gazeteci Timur Soykan, konuya dair kritik bir soru sordu. Soykan, ‘‘Bu bahis oynayan hakemlerden biri Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği bir maça bahis oynamış olabilir mi? ‘’ dedi.

Murat Ağırel: Olabilir.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Toplantıda bahis oynayan hakemler ana gündem maddesi oldu.

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, “TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK’ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF’nin resmî internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak” derken, “’Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?’ sorusuna, “Şu anda hakemlerle başladık. TFF’nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

