BIST 10.853
DOLAR 41,95
EURO 48,89
ALTIN 5.326,68
HABER /  EKONOMİ

ABD'nin yaptırım kararı sonrası Rus petrol şirketi Lukoil'den flaş karar

ABD'nin yaptırım kararı sonrası Rus petrol şirketi Lukoil'den flaş karar

Rus petrol şirketi Lukoil, yaptırımlar sebebiyle uluslararası varlıklarını satma kararı aldığını bildirdi.ABD Hazine Bakanlığı, 22 Ekim'de Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemişti.

Abone ol

Lukoil’den yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin şirkete yönelik yaptırım kararının ardından alınan karara yer verildi.

Şirketin ve iştiraklerinin bazı ülkelerin kısıtlama kararlarına maruz kaldığına işaret edilen açıklamada, “Lukoil, uluslararası varlıklarını satma niyetini bildirmektedir. Potansiyel alıcıların tekliflerinin değerlendirilmesi süreci başladı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lukoil’in uluslararası varlıklarının kesintisiz şekilde çalışmasını sağlayabilmek için yaptırımlara yönelik ABD’nin izin lisansının uzatılması amacıyla başvuruda bulunmayı planladığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 22 Ekim'de Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için barış sürecine ciddi bağlılık göstermemesi nedeniyle bu adımın atıldığı bildirilmişti.

İlgili Haberler
Trump reklama kızdı! Bir ülkeye daha uygulanan vergi oranını artırdı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye aktif fay hatları haritası güncellendi! İste risk altındaki iller
Foto Galeri Türkiye aktif fay hatları haritası güncellendi! İste risk altındaki iller Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fidan, Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü
Fidan, Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü
Bakan Memişoğlu açıkladı! Depremde yaralananların sağlık durumu...
Bakan Memişoğlu açıkladı! Depremde yaralananların sağlık durumu...
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanında fahiş fiyat! Adisyonu görenler dilini yuttu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanında fahiş fiyat! Adisyonu görenler dilini yuttu
Balıkesir 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bir saat içinde 26 artçı deprem oldu
Balıkesir 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bir saat içinde 26 artçı deprem oldu
Adana'da dehşet! Kendisini reddeden sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Adana'da dehşet! Kendisini reddeden sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Oyuncularımızı çok iştahlılar
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Oyuncularımızı çok iştahlılar
Gaziosmanpaşa'da iki grup arasındaki silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Gaziosmanpaşa'da iki grup arasındaki silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Balıkesir depremini yine bildi! Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama!
Balıkesir depremini yine bildi! Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama!
Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı
Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakemler için yeni açıklama!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakemler için yeni açıklama!
Bakan Kurum 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı
Bakan Kurum 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı