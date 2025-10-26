BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  GÜNCEL

Trump reklama kızdı! Bir ülkeye daha uygulanan vergi oranını artırdı

Trump reklama kızdı! Bir ülkeye daha uygulanan vergi oranını artırdı

ABD Başkanı Donald Trump ses getiren çıkışlarına devam ediyor. Kanada'da yayınlanan ve eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın konuşmalarına yer verilen bir reklama tepki gösteren Trump, reklamın yayından kaldırılmaması üzerine Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 10 oranında artırdı. Trump daha önce de tepki olarak Kanada ile yapılan ticaret müzakerelerini sonlandırma kararı almıştı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın gümrük vergileri konusundaki konuşmasını çarpıtan reklamı yayından kaldırmamasına tepki göstererek, "Gerçekleri ciddi şekilde çarpıtmaları ve düşmanca davranışları nedeniyle, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 10 oranında artırıyorum" açıklamasında bulundu.

"REKLAMDA KULLANDILAR, SUÇÜST YAKALANDILAR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ile yapılan tüm ticaret müzakerelerini sonlandırmasının yankıları sürerken, Trump’tan Kanada’ya yönelik yeni vergi hamlesi geldi. Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kanada’ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 10 oranında artırılacağını duyurdu. Ronald Reagan Vakfı ve Enstitüsü’nün, Kanada'nın eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğunu gösteren aldatıcı ve sahte bir reklam kullandığını tespit ettiğini hatırlatan Trump, "Kanada, Ronald Reagan’ın gümrük vergileri ile ilgili konuşmasını aldatıcı şekilde reklamda kullanırken suçüstü yakalandı" değerlendirmesinde bulundu.

KALDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Kanada’nın eylemini "sahtekarlık" olarak niteleyen Trump, "Bunun tek amacı, Kanada'nın yıllardır ABD’ye zarar vermek için kullandığı gümrük vergileri konusunda ABD Yüksek Mahkemesi'nin kendilerini kurtarmasını sağlamaktı" dedi. ABD’nin artık Kanada ve diğer ülkelerin baskı amacıyla uyguladığı yüksek gümrük vergilerine karşı kendini savunabildiğini vurgulayan Trump, "Ronald Reagan, ulusal güvenlik ve ekonomimizin yararı için gümrük vergilerini seviyordu, ancak Kanada onun gümrük vergilerini sevmediğini söyledi" hatırlatmasında bulundu. Söz konusu reklamın yayından kaldırılması gerektiğini, ancak Kanada’nın buna rağmen reklamı kullanmayı sürdürdüğünü aktaran Trump, "Gerçekleri ciddi şekilde çarpıtmaları ve düşmanca davranışları nedeniyle, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 10 oranında artırıyorum" dedi.

KONUŞMANIN ÇARPITILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü, Ontario hükümeti tarafından yayınlanan bir reklamda Reagan’ın 25 Nisan 1987 tarihinde yaptığı "Özgür ve Adil Ticaret Konusunda Ulusa Sesleniş" adlı radyo konuşmasının çarpıtılarak kullanıldığını duyurmuştu. Konuşmayı kullanmak ve düzenlemek için Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü’nden izin alınmadığı belirtilen açıklamada, "Bu konudaki yasal seçenekleri gözden geçiriyoruz. Başkan Reagan'ın düzenlenmemiş videosunu YouTube kanalımızdan izlemenizi öneririz" denilmişti.


TÜM TİCARİ ANLAŞMALARI SONLANDIRMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ise Kanada’nın bunu sadece ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer mahkemelerin kararlarını etkilemek için yaptığını belirterek, "Tarifeler, ABD’nin ulusal güvenliği ve ekonomisi için çok önemlidir. Bu kabul edilemez davranışları nedeniyle Kanada ile yapılan tüm ticaret müzakereleri sonlandırılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Celal Şengör ev sahibiyle mahkemelik oldu! " Çık evimden Celal Hoca"
Celal Şengör ev sahibiyle mahkemelik oldu! " Çık evimden Celal Hoca"
EPDK'dan doğal gaz bağlantı bedeli ve faturalar ile ilgili flaş karar! Onlardan ücret alınmayacak
EPDK'dan doğal gaz bağlantı bedeli ve faturalar ile ilgili flaş karar! Onlardan ücret alınmayacak
Ankara'da kayıp olarak aranıyorlardı! 2 kız çocuğundan biri hayatını kaybetti
Ankara'da kayıp olarak aranıyorlardı! 2 kız çocuğundan biri hayatını kaybetti
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu nikah şahitliği yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu nikah şahitliği yaptı
Evinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
Evinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da 4 ilçede 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi eylemler yasaklandı
İstanbul'da 4 ilçede 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi eylemler yasaklandı
Trump'tan 'Gazze' açıklaması! 'Türkiye de sürece dahil'
Trump'tan 'Gazze' açıklaması! 'Türkiye de sürece dahil'
Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Rizespor'da başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı
Rizespor'da başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı
DMM’den “savcılara mal varlığına el koyma yetkisi” iddialarına yalanlama
DMM’den “savcılara mal varlığına el koyma yetkisi” iddialarına yalanlama
İrlanda’nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu
İrlanda’nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu