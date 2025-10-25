Rizespor'da başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı

Rizespor Kulübü, Başkan Vekili Adnan Er'in özel nedenlerinden dolayı kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Rizespor Kulübü'nde başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı.

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, başkan vekili Er'in özel nedenlerinden dolayı kendi isteğiyle görevinden istifa ettiği, yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

"PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Konu ile ilgili bazı internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'görevinden el çektirildi' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.