BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  GÜNCEL

Torununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

Torununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 yaşındaki torununu kurtarmak isterken otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Abone ol

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Beşeylül Mahallesi Meltem Sokak'ta, sürücüsü olmayan otomobilin sokakta oynayan torunu O.D'ye doğru geldiğini gören 61 yaşındaki Fatma Dinç müdahale etti.

Torununu son anda kurtaran kadın otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Dinç ile torunu yaralandı.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Dinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

El frenini çekmeden otomobilini park ettiği öne sürülen araç sürücüsü İ.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in işlediği suçlara ilişkin delil raporları Gazze Mahkemesine sunuldu
İsrail'in işlediği suçlara ilişkin delil raporları Gazze Mahkemesine sunuldu
e-YDS 2025/11 sonuçları açıklandı
e-YDS 2025/11 sonuçları açıklandı
Luccas Claro, sedyeyle oyundan alındı! Herkes gözyaşlarına boğuldu
Luccas Claro, sedyeyle oyundan alındı! Herkes gözyaşlarına boğuldu
Portekiz, 75 milyar dolarlık projeyi hazırladı: Türkiye'yi bekliyor
Portekiz, 75 milyar dolarlık projeyi hazırladı: Türkiye'yi bekliyor
29 Ekim afişlerinde "Cumhuriyet" yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı
29 Ekim afişlerinde "Cumhuriyet" yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı
ABD'den, İsrail'e ateşkes ayarı! İHA'lar Gazze'de geziyor
ABD'den, İsrail'e ateşkes ayarı! İHA'lar Gazze'de geziyor
Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti
Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti
Özgür Özel Türkiye'yi bu kez İsviçre'de şikayet etti
Özgür Özel Türkiye'yi bu kez İsviçre'de şikayet etti
Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon: Türkiye yeniden oyuna döndü
Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon: Türkiye yeniden oyuna döndü
İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı
Trump'ın Venezuela sınırları içinde operasyon seçeneğini masada tuttuğu iddia edildi
Trump'ın Venezuela sınırları içinde operasyon seçeneğini masada tuttuğu iddia edildi
Yunan basını: Türk füzeleri dengeleri değiştirebilir
Yunan basını: Türk füzeleri dengeleri değiştirebilir