Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Papara Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-0 kazandı.
Trabzonspor'un gollerini 12'de Felipe Augusto ve 51'de Oulai kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltti. Eyüpspor ise 8 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Eyüpspor ise evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.