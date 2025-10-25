BIST 10.942
Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Papara Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-0 kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 12'de Felipe Augusto ve 51'de Oulai kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltti. Eyüpspor ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Eyüpspor ise evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

