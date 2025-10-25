BIST 10.942
Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon: Türkiye yeniden oyuna döndü

Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes sürecinde oynadığı role değinen ABD’nin eski başkanlık danışmanı Steve Bannon, "Türkiye yeniden oyuna döndü, Erdoğan Gazze’de güvenlik gücünün başı olacak" ifadelerini kullandı.

ABD’nin iç siyasetinde etkili bir figür olarak bilinen ABD’nin eski başkanlık danışmanı Steve Bannon, kendi programı "War Room" üzerinden yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin Gazze krizindeki rolü hakkında konuştu. 

"TÜRKİYE YENİDEN OYUNA DÖNDÜ"

Türkiye'nin bölgede yeniden etkili bir ülke haline geldiğini söyleyen Bannon, şunları kaydetti:

Türkiye yeniden oyuna döndü; Erdoğan, Gazze’de güvenlik gücünün başı olacak.

Yüzyıl önce sona ermesi için uğraşılan düzeni iki ayda tersine çevirdik. Osmanlı geri döndü.

"BÜYÜK İSRAİL PROJESİ NETANYAHU'NUN YÜZÜNDE PATLADI"

"Büyük İsrail’ projesi Netanyahu’nun yüzüne patladı" ifadelerini kullanan Steve Bannon, Türkiye'nin stratejisine vurgu yaparak "Osmanlılar uzun vadeli bir oyun oynadılar." dedi. 

MISIR'DAKİ TARİHİ ZİRVEDE EN ÖNDE OTURDU

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturmuştu. 

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olduğunu belirterek, "Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüzüstü bırakmadı." ifadelerini kullanmıştı. 

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.

