Kahramanmaraş'ta hamamda fenalaşan kişi öldü

Kahramanmaraş'ta hamamda fenalaşan kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hamamda fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şekerdere Bulvarı üzerindeki tarihi Çukur Hamamı'na giden 77 yaşındaki Ahmet Kasapkaraoğlan, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.

Hamam çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kasapkaraoğlan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

