BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  DÜNYA

İngiliz provokatör Robinson "müslümanım" diyerek Mescid-i Aksa'ya girmek istedi

İngiltere'de aşırı sağ ve İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Tommy Robinson, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girebilmek için kendisini "Müslüman" gibi gösterdi.

Abone ol

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson'un, Avustralyalı-İsrailli aşırı sağcı Avi Yemeni ve Türk asıllı eski Müslüman Youtuber Ridvan Aydemir ile İsrail'e gittiği görüldü.

Görüntülerde, Robinson'un, Mescid-i Aksa'nın avlusunda aşırı sağcı İsrailli haham Yehudah Glick'ten bilgi aldığı, ardından camiye girmeye çalıştığı görüldü. Robinson, girişteki Filistinli güvenlik görevlisinin kimliğini sorması üzerine, Müslüman olduğunu ima ederek "Evet, Müslümanım." yanıtını verdi.

Görevli, Robinson'un bu iddiasını doğrulamak için ondan Kur'an-ı Kerim'den Fatiha suresini okumasını istedi. Robinson ayeti okuyamayınca, yanındaki Aydemir devreye girerek sureyi Arapça okudu. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Aydemir'in girişine izin verdi, ancak Robinson'u içeri almadı.

Robinson, duruma itiraz ederek, Aydemir'in "hocası" olduğunu söylese de görevli caminin yalnızca Müslümanlara açık olduğunu belirtti ve çekim yapılmamasını istedi. Görüntülerde bir görevlinin Robinson'a sarılarak, "Siyasi nedenlerle gayrimüslimlerin girişine izin verilmiyor." dediği de duyuldu.

Tommy Robinson ve ekibi, olayı "Mescid-i Aksa'dan yasaklanma" şeklinde lanse etti, ancak İslami Vakıf İdaresi, caminin tüm gayrimüslim ziyaretçilere kapalı olduğunu, yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini belirtiyor.

Tommy Robinson'un İsrail ziyareti sırasında aşırı sağcı isimlerle buluştu, Gazze'deki saldırılara destek veren açıklamalar yaptı ve Arap karşıtı ifadeler de kullandı.

Ziyaret, sosyal medyada hem İngiliz Müslümanlar hem de bazı Yahudi toplulukları tarafından tepkiyle karşılandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hüseyin Yayman, Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ziyaret etti
Hüseyin Yayman, Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ziyaret etti
Sakarya'da feci kaza yolcu otobüs ile otomobil çarpıştı
Sakarya'da feci kaza yolcu otobüs ile otomobil çarpıştı
Park halindeki minibüste çıkan yangın ev ve iş yerine sıçradı
Park halindeki minibüste çıkan yangın ev ve iş yerine sıçradı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı
İstanbul'da karı-koca dolandırıcılara 23 milyon 250 bin TL kaptırdı
İstanbul'da karı-koca dolandırıcılara 23 milyon 250 bin TL kaptırdı
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı 2 yolcu yaralandı sürücü alkollü çıktı
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı 2 yolcu yaralandı sürücü alkollü çıktı
Edirne'de yağ fabrikasında patlama!
Edirne'de yağ fabrikasında patlama!
BBP lideri Destici'den gündeme dair dikkat çeken açıklamalar
BBP lideri Destici'den gündeme dair dikkat çeken açıklamalar
Sadettin Saran şampiyonluk yolunda kritik viraj dediği iki maça işaret etti
Sadettin Saran şampiyonluk yolunda kritik viraj dediği iki maça işaret etti
Rusya'dan önemli açıklama: ''Kiev'in terör saldırılarına karşı Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini vurduk''
Rusya'dan önemli açıklama: ''Kiev'in terör saldırılarına karşı Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini vurduk''
Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün'ün telefonundan kimler çıktı?
Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün'ün telefonundan kimler çıktı?
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başına iş açtı
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başına iş açtı