BBP lideri Destici'den gündeme dair dikkat çeken açıklamalar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "15 yaş çoktan akıl baliğ olmuş, geçmiş yaştır. Özellikle bu tür çete, terör ve uyuşturucuyla ilgili suçlarda mutlaka hızlı bir şekilde düzenleme yapılıp Meclis'e getirilmeli ve bu yaş arasındakiler 18 yaş üstü gibi yargılanmalıdır." dedi.

Abone ol

Destici, partisinin genel merkezinde "Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri Parti İçi Eğitim Toplantısı" öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinde, terör örgütü PKK'nın şartsız silah bırakacağının söylendiğini, ancak bunun henüz gerçekleşmediğini dile getiren Destici, "Bir talep listesi ortaya çıkardılar. Baktığımız zaman sözde barış, kardeşlik, birlik. Ama taleplere baktığınız zaman tamamen ayrılıkçı bir dil ve talep listesi görüyorsunuz. Bir kere şunu herkes aklına soksun, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya, bölmeye, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu aziz Müslüman Türk milletini ayrıştırmaya ve karşı karşıya getirmeye kimsenin gücü yetmez." diye konuştu.

​​​​​​​Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin de konuşan Destici, 15-18 yaş aralığındaki çocukların suç örgütleri tarafından kullanılabildiğini belirterek, "15 yaş çoktan akıl baliğ olmuş, geçmiş yaştır. Özellikle bu tür çete, terör ve uyuşturucuyla ilgili suçlarda mutlaka hızlı bir şekilde düzenleme yapılıp Meclis'e getirilmeli ve bu yaş arasındakiler 18 yaş üstü gibi yargılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün ülkedeki her alanda işlemesi gerektiğini kaydederek, vatandaşın da bunu görmek istediğini anlattı.

Mustafa Destici, vatandaşlara göre ülkedeki en büyük iki sorunun ekonomi ve adalet olduğunu aktararak, çalışanların gelirlerinin yükseltilmesi gerektiğini savundu.

Şu anki asgari ücretin mevcut ekonomik durumda insanlara yetmediğini söyleyen Destici, "Biz büyük bir ülkeyiz. Onun için bizim insanımızın elbette ki müreffeh bir hayat yaşaması en doğal hakkıdır. En önemli meselelerden biri, hayat pahalılığına 'dur' denilememektedir." dedi.

Destici, fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.