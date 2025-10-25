BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'nin 40 yıllık dev kargo şirketi iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık dev kargo şirketi iflas etti

Türkiye'nin dört bir yanına 40 yıldır taşımacılık hizmeti sunan Ankara merkezli kargo şirketi, mahkemeden kötü haberi aldı. 1986'da kurulan Ankara Ekspres Kargo'nun konkordato talebi reddedildi. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçici mühleti kaldırarak şirketin iflasına hükmetti.

Abone ol

1986 yılından bu yana Türkiye genelinde hizmet veren Ankara Ekspres Kargo, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas etti. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu reddederek geçici mühletin kaldırılmasına ve iflasına karar verdi.

TÜM TEDBİR KARARLARI DURDURULDU

Mahkeme, Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato kapsamında yaptığı mali iyileştirme talebini değerlendirdi. Ancak şirketin borçlarını ödeyebilecek durumda olmadığı gerekçesiyle başvuru reddedildi. Karar doğrultusunda, konkordato sürecinde görev yapan komiserler kurulunun yetkileri sona erdirildi ve alınan tüm tedbirlerin kaldırılması kararlaştırıldı. İflas kararı, Ankara 21. İcra İflas Müdürlüğü'ne bildirilecek.

TÜRKİYE'NİN KÖKLÜ KARGO FİRMASIYDI

1986'da kurulan Ankara Ekspres Kargo, 39 yıllık faaliyet süresi boyunca Türkiye'nin en geniş taşımacılık ağlarından birine sahipti. Şirket, beş bölgede 19 transfer ve dağıtım merkezi, 70'in üzerinde hizmet noktası ve ülke genelinde yaygın lojistik ağıyla faaliyet gösteriyordu. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Antalya olmak üzere birçok ilde taşımacılık hizmeti sunuyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Maltepe'de istinat duvarı araçların üzerine çöktü! O anlar kamerada
Maltepe'de istinat duvarı araçların üzerine çöktü! O anlar kamerada
Akaryakıta gece yarısı tarihi zam geldi!
Akaryakıta gece yarısı tarihi zam geldi!
Denizli'de satırlı dehşet! Başından yaralanan kişi öldü
Denizli'de satırlı dehşet! Başından yaralanan kişi öldü
Trump, eski Adalet Bakanı Garland ve eski FBI Direktörü Wray'in yargılanmasını istedi
Trump, eski Adalet Bakanı Garland ve eski FBI Direktörü Wray'in yargılanmasını istedi
Ali Koç'un bir sonraki hamlesi belli oldu! O köklü kulübü satın mı alıyor?
Ali Koç'un bir sonraki hamlesi belli oldu! O köklü kulübü satın mı alıyor?
Sportif ve amatör havacılar dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni kampüsler açılacak
Sportif ve amatör havacılar dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni kampüsler açılacak
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca...
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca...
Türkiye Finans’ta genel müdürlük görevine Müge Öner vekaleten getirildi
Türkiye Finans’ta genel müdürlük görevine Müge Öner vekaleten getirildi
Fenerbahçe kulübünün toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe kulübünün toplam borcu açıklandı
Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün 17 sayısı galibiyete yetmedi
Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün 17 sayısı galibiyete yetmedi
İzmir Foça'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir Foça'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı