BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  DÜNYA

Trump, eski Adalet Bakanı Garland ve eski FBI Direktörü Wray'in yargılanmasını istedi

Trump, eski Adalet Bakanı Garland ve eski FBI Direktörü Wray'in yargılanmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, eski Adalet Bakanı Merrick Garland, eski Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray ve bir dönem kendisini soruşturan eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in kongre üyelerini "gözetledikleri", "telefonlarını dinledikleri" ve 2020 Başkanlık seçimlerine "hile karıştırdıkları" için yargılanmaları gerektiğini ifade etti.

Abone ol

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, belgelerin Wray, Garland, Monaco ve Biden yönetimindeki diğer "sahtekarların" "Arctic Frost Operasyonu"na imza attıklarını kesin olarak gösterdiğini belirtti.

Bu kişilerin senatörleri ve Kongre üyelerini "gözetlediklerini ve telefonlarını dinlediklerini" ifade eden Trump, "2020 başkanlık seçimlerine hile karıştırdılar. Bu radikal sol deliler, yasa dışı ve son derece etik dışı davranışları nedeniyle yargılanmalıdır!" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç'un bir sonraki hamlesi belli oldu! O köklü kulübü satın mı alıyor?
Ali Koç'un bir sonraki hamlesi belli oldu! O köklü kulübü satın mı alıyor?
Sportif ve amatör havacılar dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni kampüsler açılacak
Sportif ve amatör havacılar dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni kampüsler açılacak
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca...
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca...
Türkiye Finans’ta genel müdürlük görevine Müge Öner vekaleten getirildi
Türkiye Finans’ta genel müdürlük görevine Müge Öner vekaleten getirildi
Fenerbahçe kulübünün toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe kulübünün toplam borcu açıklandı
Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün 17 sayısı galibiyete yetmedi
Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün 17 sayısı galibiyete yetmedi
İzmir Foça'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir Foça'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Maduro'dan ABD'ye tepki: Yeni bir savaş uyduruyorlar
Maduro'dan ABD'ye tepki: Yeni bir savaş uyduruyorlar
İstifa eden 3 vekil için AK Parti iddiası! Birinin geçişi kesinleşti
İstifa eden 3 vekil için AK Parti iddiası! Birinin geçişi kesinleşti
Bağışıklığı güçlendirmenin formülü: ''Renkli ve dengeli beslenme'' Bağışıklığın formülü mutfak ve yaşam tarzında saklı
Bağışıklığı güçlendirmenin formülü: ''Renkli ve dengeli beslenme'' Bağışıklığın formülü mutfak ve yaşam tarzında saklı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı