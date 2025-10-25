Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca...

Erzurum'da yakıt dolu iki bidondan hangisinin benzin olduğunu ateş yakıp anlamaya çalışırken alevler arasında kalan 70 yaşındaki İhsan Çevik'in derin şekilde yanan sağ bacağı, ameliyat ve cilt nakli ile kesilmekten kurtarıldı.

İspir ilçesinin Elmalı köyünde eşiyle yaşayan 2 çocuk babası 70 yaşındaki Çevik, yaklaşık 1 ay önce odun kesme motoruna benzin koymak istedi.

Bahçedeki birinde benzin diğerinde mazot olan bidonların hangisinde benzin olduğunu anlamak için ateş yakıp üzerine benzin döken Çevik, bu sırada aniden çoğalan alevlerin arasında kaldı.

Çevik'in çığlığını evden duyan hanımı Huriye Çevik, yaklaşık 2-3 dakika alevler içinde kalan eşini su dökerek kurtardı.

Sağ bacağında 3. derece, vücudunun çeşitli yerlerinde hafif derecede yanıklar oluşan Çevik, ambulansla Pazaryolu Demirbağ Hasan Basri İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorlar, benzini ateşle test eden yaşlı adamın yanan bacağını kesilmekten kurtardı

Çevik, daha sonra sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Burada Yanık Tedavi Merkezi doktorlarının farklı bölgelerinden bacaklarına cilt nakli yaptığı ve cerrahi müdahalede bulunduğu Çevik, yaklaşık 25 gün süren tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu ve ağır yanıklar oluşan bacağının kesilme ihtimalinden kurtuldu.

Çevik, AA muhabirine, odun kesme motoruna benzin koymak istediğini ancak bahçedeki yakıt dolu iki bidondan hangisinde benzin olduğunu anlamadığını söyledi.

Bunu anlamak için ateş yaktığını aktaran Çevik, "İki bidon vardı, bunlardaki benzinin hangisi olduğunu anlamak için bir bidonda az bir şey yere döktüm ve bir ateş yakmıştım o anda bidona dokununca yere devrildi alevler beni sardı. Ağaç kesme motoru da yandı." dedi.

Çevik, o sırada tutuşan motoru patlamaması için korkudan başka bir yere fırlattığını ifade etti.

Bacağında ciddi yanıklar oluştuğunu belirten Çevik, "Eşime bağırdım geldi, su dökerek yangını söndürdü. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki hizmetlerden, doktorlardan çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Benzini ateşle tahlil ettiğim için çok pişmanım ama iş işten geçti. Başıma gelen başkalarının başına gelmesin, yaptığımı kimse yapmasın. Benzini ateşle tahlil etmek en büyük pişmanlığım." diye konuştu.

Yangından eşinin sayesinde kurtuldu

Huriye Çevik de başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğü eşinin olayın etkisinden kurtulamadığını dile getirerek, "Benden bidonları istedi, evde namaz kılıyordum, o arada baktım bağırıyor, ağlayarak çıktım ve kovayla su döküp yangını söndürdüm. Ben olmasam tamamen yanacaktı, kendini kurtaramazdı. Yanındaki radyosu, telefonu, motoru ne varsa hepsi yandı. Benzini döktüğü anda pijamasına da sıçratmış. Kimse böyle işlere kalkışmasın. Eşim çok pişman. Bana şimdi 'sen olmasan halim yaman' diyor ve dua ediyor." dedi.

Çevik, yaklaşık 1 aydır kaldıkları hastanedeki hizmetlerden çok memnun kaldıklarını kaydederek, bu imkanlardan dolayı devlet büyüklerine ve doktorlara teşekkür etti.

"Yaraların iyileşmesi sağlandı, bacakta ampute (kesilme) durumuna gidilmedi"

Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz de Çevik'in alev yanığına bağlı sağ bacağında 3. derece derin yanıklar oluştuğunu belirtti.

Yapılan müdahaleleri anlatan Temiz, "Yanan bölgeler enfekteydi, önce antibiyotik ve sıvı tedavilerine başladık. Yatışının 7. gününde cerrahi müdahalelerde bulunduk. Enfekte dokuları çıkardık, diğer bacağından yanık bölgesine greft uygulaması ve cilt nakli yapıldı. Yaraların iyileşmesi sağlandı, bacakta ampute (kesilme) durumuna gidilmedi. Tansiyon, kalp yetmezliği gibi kronik sorunları düzelince taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.