BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Bartın'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Abone ol

Bartın'dan Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Birol E. (52) yönetimindeki 74 AAV 314 plakalı servis aracı, Bartın-Karabük yolu Muratbey köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Fatma Demircan'ın (49) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 19 kişi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen işçilerin yakınları, sinir krizi geçirdi. Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, kaza yerine gelerek inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi dünya devine imza atabilir
Foto Galeri İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi dünya devine imza atabilir Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak
Çorum'da polis otosu ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Çorum'da polis otosu ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Rusya'yı kızdıracak Ukrayna kararı!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Rusya'yı kızdıracak Ukrayna kararı!
Şamil Tayyar'dan CHP kurultay davası kararı yorumu: Cumhurbaşkanımız memnun kalacak
Şamil Tayyar'dan CHP kurultay davası kararı yorumu: Cumhurbaşkanımız memnun kalacak
Casusluk soruşturması! Cem Küçük'ten olay sözler: İddialar doğruysa İBB'ye kayyum atanır
Casusluk soruşturması! Cem Küçük'ten olay sözler: İddialar doğruysa İBB'ye kayyum atanır
İzmir'de dehşet! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
İzmir'de dehşet! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Tekirdağ'da husumetlisi ile sokakta karşılaşınca olanlar oldu
Tekirdağ'da husumetlisi ile sokakta karşılaşınca olanlar oldu
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Fransa'ya kötü haber
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Fransa'ya kötü haber
ABD yönetimi personel maaşını ödemek için bağışçı buldu
ABD yönetimi personel maaşını ödemek için bağışçı buldu
A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova’yı farklı yendi
A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova’yı farklı yendi
YİK üyesi Mehmet Ali Şahin'in acı günü
YİK üyesi Mehmet Ali Şahin'in acı günü