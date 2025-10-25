BIST 10.942
Tekirdağ'da husumetlisi ile sokakta karşılaşınca olanlar oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazımiye Mahallesi Menekşe Sokak’ta, M.K. ile aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen Rıdvan Sabuncu karşılaştı.

Konuşma sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, tabancayla Sabuncu’ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sabuncu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabuncu, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan şüpheli M.K, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

