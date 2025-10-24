BIST 10.942
Fatih Karagümrük ile Kayserispor puanları paylaştı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırladı.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Karagümrük'ün gollerini 16. dakikada penaltıdan Larsson ile 79. dakikada Atakan Çankaya attı.

Kayseri'nin sayılarını 68 ve 74. dakikalarda Onugkha kaydederken 90+1. dakikada Benes, kırmızı kart gördü.

7 maçtır kazanamayan ve bu sonuçla puanını 4 yapan Fatih Karagümrük, ligdeki bir sonraki maçında Rizespor deplasmanına gidecek.

Galibiyet hasretini dindiremeyen 6 puanlı Kayserispor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

