Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama yaşandı.

Filipin Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 20.05'te faaliyete geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, patlama sırasında yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kül püskürdüğü ve duman bulutunun kuzeydoğu yönüne sürüklendiği ifade edildi.

Yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinden "bir tahliyenin şimdilik gerekli görülmediği" bildirildi.

Patlama sonrası bölgede "halk nezdinde artan huzursuzluğa" işaret eden 2. seviye alarm durumunun sürdüğü kaydedildi.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

