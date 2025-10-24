BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.556,62
HABER /  GÜNCEL

Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1'e kayyum atandı

Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 kanalına TMSF'nin kayyum olarak atandığını duyurdu.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlunun şirket sahibi olarak göründüğü,  bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir.”

ÖNCEKİ HABERLER
Makas terörüne rekor ceza! Bakan Yerlikaya paylaştı: 90-60-60
Makas terörüne rekor ceza! Bakan Yerlikaya paylaştı: 90-60-60
Türk Telekom KAP'a bildirdi: Yeni Genel Müdür koltuğuna Ebubekir Şahin oturdu!
Türk Telekom KAP'a bildirdi: Yeni Genel Müdür koltuğuna Ebubekir Şahin oturdu!
İstanbul - Bursa deniz otobüsü seferleri iptal edildi
İstanbul - Bursa deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi
Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi
Türk Yıldızları, Edirne semalarında test uçuşu yaptı
Türk Yıldızları, Edirne semalarında test uçuşu yaptı
Eski tip ehliyetin indirimli yenilenebilmesi için son hafta
Eski tip ehliyetin indirimli yenilenebilmesi için son hafta
İspanya'da İsrail'e satış yapan firmanın yöneticilerine şok soruşturma
İspanya'da İsrail'e satış yapan firmanın yöneticilerine şok soruşturma
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
Beşiktaş Kulübü'nün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı
Beşiktaş Kulübü'nün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı
Bakan Kurum "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili sürecin detaylarını paylaştı
Bakan Kurum "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili sürecin detaylarını paylaştı
CHP kurultay davası kararında şaşırtan tesadüf Nedim Şener gösterdi meğer 4 gün önce...
CHP kurultay davası kararında şaşırtan tesadüf Nedim Şener gösterdi meğer 4 gün önce...