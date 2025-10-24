Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 kanalına TMSF'nin kayyum olarak atandığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlunun şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir.”