Bahreyn: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme girişimi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir

Bahreyn, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen topraklarda kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesini kınayarak, bu hamleyi "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak değerlendirdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, meclisin tasarıyı onaylaması kınanarak, bunun "uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali" olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma yasal ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, İsrail'e de tırmanışı ve yasa dışı eylemlerini durdurması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Batı Şeria'ya ilişkin attığı adımlara karşı Katar, Ürdün ve Türkiye'den tepkiler gelmiş ve oylama sert şekilde kınanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

