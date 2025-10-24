BIST 10.942
İstanbul - Bursa deniz otobüsü seferleri iptal edildi

İstanbul - Bursa deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"19.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 19.15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."

