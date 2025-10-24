İstanbul - Bursa deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.Abone ol
BUDO tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"19.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 19.15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."