BIST 10.962
DOLAR 41,95
EURO 48,81
ALTIN 5.565,63
HABER /  GÜNCEL

Eski tip ehliyetin indirimli yenilenebilmesi için son hafta

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski tip ehliyetin indirimli yenilenebilmesi için son hafta

Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 904 bin 280 kişi, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Abone ol

Eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 1 milyon 904 bin 280 kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

"Süre uzatılmayacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip belgelerle değiştirilmesi sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenileme hızının düşük olduğunu belirtti.

İndirimli yenileme için son tarih olan 31 Ekim'in yaklaştığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

Kasım itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Yani 1 hafta içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya'da İsrail'e satış yapan firmanın yöneticilerine şok soruşturma
İspanya'da İsrail'e satış yapan firmanın yöneticilerine şok soruşturma
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
Beşiktaş Kulübü'nün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı
Beşiktaş Kulübü'nün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı
Bakan Kurum "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili sürecin detaylarını paylaştı
Bakan Kurum "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili sürecin detaylarını paylaştı
CHP kurultay davası kararında şaşırtan tesadüf Nedim Şener gösterdi meğer 4 gün önce...
CHP kurultay davası kararında şaşırtan tesadüf Nedim Şener gösterdi meğer 4 gün önce...
Pegasus Hava Yolları İzmir'den Barselona'ya direkt uçuş başlattı
Pegasus Hava Yolları İzmir'den Barselona'ya direkt uçuş başlattı
Piyasaların gözü buradaydı! ABD enflasyon verileri açıklandı
Piyasaların gözü buradaydı! ABD enflasyon verileri açıklandı
Kayseri'de eski eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi kadının cenazesi defnedildi
Kayseri'de eski eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi kadının cenazesi defnedildi
tv100, gazeteci Fuat Uğur ile yollarını ayırdı
tv100, gazeteci Fuat Uğur ile yollarını ayırdı
Bugün yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli
Bugün yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli
Karabük-Zonguldak demir yolu hattı ulaşıma kapandı
Karabük-Zonguldak demir yolu hattı ulaşıma kapandı
Trump'tan Netanyahu'ya sinkaflı uyarı: Anlaşmayı bozarsan seni mahvederim
Trump'tan Netanyahu'ya sinkaflı uyarı: Anlaşmayı bozarsan seni mahvederim