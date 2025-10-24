BIST 10.993
Trump'tan Netanyahu'ya sinkaflı uyarı: Anlaşmayı bozarsan seni mahvederim

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Batı Şeria'yı işgal girişimi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağır bir dille, "sinkaflı" kelimelerle uyardığı ortaya çıktı. Bir ABD'li yetkili, "Netanyahu, Başkan Trump ile ince bir çizgide yürüyor. Anlaşmayı mahvederse Trump da onu mahvedecek." dedi.

ABD Başkanı Trump, çarşamba günü Knesset'in iki yasa tasarısı üzerinde oylama yapmasından bu yana konuyla ilgili ilk yorumunu yaparken Beyaz Saray'da gazetecilere, "Batı Şeria için endişelenmeyin." dedi ve "Endişelenmeyin." diye tekrarladı.

Trump, "İsrail çok iyi durumda. Bununla ilgili hiçbir şey yapmayacaklar." diye konuştu.

Trump'ın geçen ay İsrail'in tartışmalı bir adım atmasına izin vermeyeceği yönündeki sözüne rağmen, işgal planı kabul edildi.

"İsrailliler bize Joe Biden'mışız gibi davranamaz"

Trump yönetiminden bir yetkili, dün The Times of Israel'e verdiği demeçte, kimliğinin açıklanmaması kaydıyla, "İsrailliler bize Joe Biden'mışız gibi davranamaz." dedi. Netanyahu, yönetimi sırasında Biden ile sık sık tartışmış ve zaman zaman iç siyasi çıkar sağlamak için onunla anlaşmazlık çıkarmakla suçlanmıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkilinin Biden'la karşılaştırma yapma kararı, 2010 yılında Obama yönetimi döneminde, İçişleri Bakanlığı'nın dönemin başkan yardımcısı Biden'ın Kudüs'te bulunduğu dönemde Doğu Kudüs'teki bir Yahudi mahallesine 1.600 konut inşa edileceğini açıklamasıyla yaşanan bir başka ABD-İsrail anlaşmazlığını da hatırlatıyor.

Channel 12'nin haberine göre, bir başka ABD'li yetkili de dün yaptığı açıklamada, İsrail lideri Netanyahu'nun Gazze ateşkesini ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını tehlikeye atması halinde Trump'ın Netanyahu'yu "sinkaf edeceği" konusunda uyardı.

"Anlaşmayı mahvederse de Donald Trump onu mahvedecek"

Yetkilinin, gazetenin muhabiri Barak Ravid'e verdiği demeçte, "Netanyahu, Başkan Trump ile ince bir çizgide yürüyor. Devam ederse Gazze anlaşmasını mahvedecek. Anlaşmayı mahvederse de Donald Trump onu mahvedecek." dediği bildirildi.

