CHP kurultay davası kararında şaşırtan tesadüf Nedim Şener gösterdi meğer 4 gün önce...

Gazeteci Nedim Şener, CHP'nin kurultay iptali davasıyla ilgili "katil var adam öldürmüş ama tanıklar var katil tanıkları da öldürüyor. Mahkeme diyor ki 'cinayetin tanıkları ortada olmadığına göre bu da katil değildir' gibi karar oluyor." dedi. Şener, mahkemenin benzer kararını 4 gün önce CHP'ye yakınlığıyla bilinen eski Yargıtay hakimi Emin Ağaoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığına dikkat çekti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın "konusuz kalması" sebebiyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Para karşılığı delegelerin Özgür Özel lehine oy kullandığına dair tanıklara rağmen davanın reddedilmesi tantışmaları beraberinde getirdi.

Gazeteci Nedim Şener, Ekol TV'de kurul davasıyla ilgili mahkemenin kararını değerlendirdi.

"Mahkeme diyor ki 'cinayetin tanıkları ortada olmadığına göre bu da katil değildir' gibi karar oluyor"

Bir dönem CHP genel başakanlığına aday adayı olan eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun 4 gün önce attığı paylaşımların ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığına değinen Şener, karara ilişkin şunları söyledi:

"Katil var adam takır taı öldürmüş ama tanıklar var katil tanıkları da öldürüyor. Mahkeme diyor ki 'cinayetin tanıkları ortada olmadığına göre bu da katil değildir' gibi karar oluyor. Ben demiyorum ki mutlak butman kararı çıksın; ama ben size hukukun geldiği komik hâli söylüyorum.