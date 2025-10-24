BIST 10.993
Karabük-Zonguldak demir yolu hattı ulaşıma kapandı

Karabük-Zonguldak demir yolu hattı ulaşıma kapandı

Karabük'te demir yolu hattının bir bölümünde heyelan meydana geldi. Valilik söz konusu hattın ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle söz konusu hattın ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatıldığı belirtildi.

Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferlerinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

