Alanya'da otelde korkunç olay! Otel personeli 3 gündür göremeyince...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otelin asansör boşluğunda 80 yaşındaki turistin cesedi bulundu.

Saray Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Avusturya uyruklu V.S'yi (80) 3 gündür görmeyen otel personelinin durumu bildirmesiyle, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede turistin cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu.

Otelin 4. katından asansör boşluğuna düştüğü değerlendirilen V.S'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

