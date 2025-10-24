BIST 10.993
Ukrayna'da korkunç saldırı! Tren istasyonunda bomba patladı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'da korkunç saldırı! Tren istasyonunda bomba patladı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna’nın kuzeyindeki Ovruch tren istasyonunda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Polis, olayın 23 yaşındaki bir erkeğin belge kontrolü sırasında elindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşandığını açıkladı.

Ukrayna'nın kuzeyinde Belarus sınırı yakınlarındaki tren istasyonunda patlama gerçekleşti. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Sınır Muhafız Servisi’nin Telegram hesabında paylaştığı bir fotoğrafta, kurtarma ekiplerinin platformda yaralılara müdahale ettiği görüldü.

Ukrayna'da korkunç saldırı! Tren istasyonunda bomba patladı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 0

Polisin açıklamasında, “Tren yolcularının belgeleri kontrol ediliyordu. O sırada yolculardan biri platformda elindeki patlayıcıyı çıkardı ve patlama meydana geldi" denildi.

Açıklamada, patlamayı gerçekleştiren 23 yaşındaki kişinin de ölenler arasında olduğu belirtildi.

