BIST 11.021
DOLAR 41,97
EURO 48,78
ALTIN 5.475,98
EKONOMİ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 289 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 31 bin 950 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 573 bin 340 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 289 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 912 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 4 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 575 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ verilerine göre, Türkiye'ye dün 183 milyon 617 bin 598 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 183 milyon 165 bin 194 metreküp olarak kayıtlara geçti.

