BIST 10.993
DOLAR 41,95
EURO 48,84
ALTIN 5.547,24
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku!

Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku!

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden Portekizli futbolcu Rafa Silva'da gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildiğini duyurdu.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Alanya'da otelde korkunç olay! Otel personeli 3 gündür göremeyince...
Alanya'da otelde korkunç olay! Otel personeli 3 gündür göremeyince...
İstanbul saatlik hava durumuna bakın! Bu saatten önce evinize gidin
İstanbul saatlik hava durumuna bakın! Bu saatten önce evinize gidin
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'dan Türkiye açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'dan Türkiye açıklaması
Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı motokurye yaşadıklarını anlattı
Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı motokurye yaşadıklarını anlattı
Bakan Yusuf Tekin: 'İmam hatip okullarını bir marka haline getireceğiz.' dediğimde....
Bakan Yusuf Tekin: 'İmam hatip okullarını bir marka haline getireceğiz.' dediğimde....
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Putin ile Aliyev bölgesel işbirliği ve karşılıklı ticareti görüştü
Putin ile Aliyev bölgesel işbirliği ve karşılıklı ticareti görüştü
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı
Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı
İstanbul'da okullar tatil edildi! Son dakika kararı valilik duyurdu
İstanbul'da okullar tatil edildi! Son dakika kararı valilik duyurdu
İsrail medyasından Galatasaray için UEFA'ya tepki çeken çağrı
İsrail medyasından Galatasaray için UEFA'ya tepki çeken çağrı