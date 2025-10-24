BIST 10.993
tv100, gazeteci Fuat Uğur ile yollarını ayırdı

tv100, gazeteci Fuat Uğur’la yollarını ayırdı. Uğur, sosyal medya hesabından “Daha açık ifadeyle işten çıkarıldım” diyerek ayrılığı duyurdu.

Gazeteci Fuat Uğur, X hesabından yaptığı açıklamayla kanalla ilişiğinin kesildiğini, “Nefret edenler ‘Kovuldun işte’ de diyebilir” ifadeleriyle duyurdu.

Uğur'un açıklaması şöyle:

"Kendimle ilgili yeni duyuru. İlkini 4 Eylül’de yapmıştım. Tv100’de çalışmakla birlikte TGRT Haber’de  MEDYA KRİTİK programının moderatörlüğünü üstlendiğimi bildirmiştim. Ancak dün itibarıyla tv100 ile ilişkimi tamamen kestim. Daha açık ifadeyle işten çıkarıldım. Nefret edenler “Kovuldun işte” de diyebilir"

