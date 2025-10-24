BIST 10.993
DOLAR 41,95
EURO 48,84
ALTIN 5.547,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bugün yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli

Bugün yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'daki teleferik ve bazı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul, X hesabından yaptığı paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

