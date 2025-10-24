BIST 10.962
Pegasus Hava Yolları İzmir'den Barselona'ya direkt uçuş başlattı

Pegasus Hava Yolları, İzmir Adnan Menderes Havalimanından Barselona Havalimanı'na direkt seferlere başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, yeni hatlar aracılığıyla Avrupa kıtasındaki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

İzmir ile Barselona arasında direkt seferlere başlayan şirket, Akdeniz'in iki önemli kıyı kenti arasında kurduğu yeni köprüyle uygun fiyatlı ve konforlu seyahat imkanı sağlamayı hedefliyor. Söz konusu hat aracılığıyla, Türkiye ile İspanya arasındaki kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanından uçuşlar, pazartesi ve cuma günleri saat 10.55'te, Barselona Havalimanı'ndan ise aynı günler 14.30'da yapılacak. 7 Aralık'tan itibaren pazar günleri de seferler düzenlenecek.

İzmir-Barselona hattı için biletlere, 54,99 avrodan başlayan fiyatlarla Pegasus'un internet sitesi, mobil uygulaması ve yetkili satış kanalları üzerinden ulaşılıyor.

