BIST 10.962
DOLAR 41,95
EURO 48,81
ALTIN 5.565,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Türk Yıldızları, Edirne semalarında test uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Edirne semalarında test uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, pazar günü Edirne Selimiye Meydanı semalarında yapacağı gösteri öncesinde test uçuşu gerçekleştirdi.

Abone ol

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında 26 Ekim Pazar günü gösteri yapacak Türk Yıldızları, çevreyi tanıma amacıyla Edirne semalarında 10 dakika uçuş yaptı.

Test uçuşu boyunca ay yıldızlı jetler akrobatik hareketler sergiledi.

Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu pazar günü saat 16.30'da başlayacak.

Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin üzerinde gerçekleştirilecek uçuş yaklaşık yarım saat sürecek.

Türk Yıldızları, Edirne semalarında test uçuşu yaptı - Resim: 0

Türk Yıldızları, Edirne semalarında test uçuşu yaptı - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Eski tip ehliyetin indirimli yenilenebilmesi için son hafta
Eski tip ehliyetin indirimli yenilenebilmesi için son hafta
İspanya'da İsrail'e satış yapan firmanın yöneticilerine şok soruşturma
İspanya'da İsrail'e satış yapan firmanın yöneticilerine şok soruşturma
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
Beşiktaş Kulübü'nün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı
Beşiktaş Kulübü'nün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı
Bakan Kurum "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili sürecin detaylarını paylaştı
Bakan Kurum "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili sürecin detaylarını paylaştı
CHP kurultay davası kararında şaşırtan tesadüf Nedim Şener gösterdi meğer 4 gün önce...
CHP kurultay davası kararında şaşırtan tesadüf Nedim Şener gösterdi meğer 4 gün önce...
Pegasus Hava Yolları İzmir'den Barselona'ya direkt uçuş başlattı
Pegasus Hava Yolları İzmir'den Barselona'ya direkt uçuş başlattı
Piyasaların gözü buradaydı! ABD enflasyon verileri açıklandı
Piyasaların gözü buradaydı! ABD enflasyon verileri açıklandı
Kayseri'de eski eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi kadının cenazesi defnedildi
Kayseri'de eski eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi kadının cenazesi defnedildi
tv100, gazeteci Fuat Uğur ile yollarını ayırdı
tv100, gazeteci Fuat Uğur ile yollarını ayırdı
Bugün yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli
Bugün yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli
Karabük-Zonguldak demir yolu hattı ulaşıma kapandı
Karabük-Zonguldak demir yolu hattı ulaşıma kapandı