Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili süreç hakkında, "Belki de Fenerbahçe'den ayrılmamın sebeplerinden biri, oyun anlayışım açısından çok önemli gördüğüm o oyuncuyu Benfica'dan alamamanın yarattığı hayal kırıklığıydı" dedi.

Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle gelen fakat hayal kırıklığı yaşatarak takımdan gönderilen Jose Mourinho, Portekiz devi Benfica'nın yeni hocası olmuştu. Portekiz basınına konuşan Mourinho, Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAMIN SEBEPLERİNDEN BİRİ..."

Fenerbahçe'nin başında geçirdiği dönemde transferde yaşanan zorluklara değinen Mourinho, Benfica'da düzenlenen basın toplantısında, "Belki de Fenerbahçe'den ayrılmamın sebeplerinden biri, oyun anlayışım açısından çok önemli gördüğüm o oyuncuyu Benfica'dan alamamanın yarattığı hayal kırıklığıydı" dedi.

Portekizli çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin gerçekleşmemesinin, Fenerbahçe'deki planlarını doğrudan etkilediğini dile getirdi.

"NE FENERBAHÇE'DE NE BENFİCA'DA ONU ELDE EDEMEDİM"

Mourinho, Kerem Aktürkoğlu transferinin iki takım açısından da kritik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Çok üzücü ama dolaylı şekilde Benfica'nın kadrosunun değişmesine katkıda bulundum. Bu benim suçum. Onu kadroma katmak için her şeyi yaptım ama sonunda ne Fenerbahçe'de ne de Benfica'da onu elde edemedim" dedi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILDI AMA GÜNDEMİ BIRAKMIYOR

Fenerbahçe'den ayrılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen, Jose Mourinho'nun sık sık eski kulübüyle ilgili açıklamalarda bulunması dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin kendi dönemine denk gelmemesinden dolayı pişmanlık duyduğunu açıkça ifade etti.

