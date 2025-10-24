BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,78
ALTIN 5.530,68
HABER /  GÜNCEL

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte ikamet eden E.K. ve A.D.Ç'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, çeşitli askeri kamuflaj kıyafetler, jandarma üniforması, şapka, rozet, nöbetçi kolluğu, jandarma hücum yeleği ve özel güvenlik yeleğinin yanı sıra pompalı tüfek, havalı tabanca, el telsizi ve şarj aleti, metal kelepçe, dürbün, 43 kurusıkı tabanca fişeği, 3 kesici alet, not defteri ile dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bahreyn: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme girişimi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir
Bahreyn: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme girişimi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir
Yüzyılın konut projesi: Ev Sahibi Türkiye! Bakan Kurum detayları açıkladı
Yüzyılın konut projesi: Ev Sahibi Türkiye! Bakan Kurum detayları açıkladı
Emine Erdoğan: Siirt benim için bir memleket değil, kardeşlik ve vefa demek
Emine Erdoğan: Siirt benim için bir memleket değil, kardeşlik ve vefa demek
Yasa dışı bahis soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Yasa dışı bahis soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Şam Büyükelçiliği görevine atandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Şam Büyükelçiliği görevine atandı
Filistinli yetkili: İsrail’in Batı Şeria’ya egemenlik dayatması savaş ilanıdır
Filistinli yetkili: İsrail’in Batı Şeria’ya egemenlik dayatması savaş ilanıdır
Galatasaray'ın Filistin'e destek koreografisi işgalci İsrail'in medyasını rahatsız etti
Galatasaray'ın Filistin'e destek koreografisi işgalci İsrail'in medyasını rahatsız etti
Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1'e kayyum atandı
Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1'e kayyum atandı
Makas terörüne rekor ceza! Bakan Yerlikaya paylaştı: 90-60-60
Makas terörüne rekor ceza! Bakan Yerlikaya paylaştı: 90-60-60
Türk Telekom KAP'a bildirdi: Yeni Genel Müdür koltuğuna Ebubekir Şahin oturdu!
Türk Telekom KAP'a bildirdi: Yeni Genel Müdür koltuğuna Ebubekir Şahin oturdu!
İstanbul - Bursa deniz otobüsü seferleri iptal edildi
İstanbul - Bursa deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu