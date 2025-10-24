Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte ikamet eden E.K. ve A.D.Ç'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, çeşitli askeri kamuflaj kıyafetler, jandarma üniforması, şapka, rozet, nöbetçi kolluğu, jandarma hücum yeleği ve özel güvenlik yeleğinin yanı sıra pompalı tüfek, havalı tabanca, el telsizi ve şarj aleti, metal kelepçe, dürbün, 43 kurusıkı tabanca fişeği, 3 kesici alet, not defteri ile dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.