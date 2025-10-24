BIST 10.942
Ayşe Barım hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’nun raporu doğrultusunda Barım hakkındaki tutuklama kararını kaldırdı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Barım hakkında Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından 22 Ekim'de düzenlenen raporun değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildiğini belirtti.

BARIM HAKKINDAKİ TUTUKLAMA KARARI KALDIRILDI

Kararda, ATK'nın raporunda, Barım'ın hastane şartlarında tedavisine devam edildiği, dosyadaki mevcut belgelerine göre halihazırda hastane şartlarında tedavisine devam edilmesi gerektiği ve cezaevi şartlarında kalmasının sağlığı açısından uygun olmadığı ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Raporda, Barım'ın bir ay sonra son durumunu gösteren bazı tetkikleri ile beraber ATK'ya muayene edilmek üzere gönderilmesinin ardından bazı hususlar hakkında yeniden değerlendirme yapılabileceğinin de yer aldığı kararda ifade edildi.

Kararda, Barım hakkında bu aşamada esas mahkemesince uygulanması öngörülen adli kontrol tedbirlerinin yeterli ve faydalı olacağı öngörüldüğünden, sanık hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırıldığı kaydedildi.

Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Nesrin Baş'tan büyük başarı! Dünya şampiyonu oldu
Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Bahreyn: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme girişimi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir
Yüzyılın konut projesi: Ev Sahibi Türkiye! Bakan Kurum detayları açıkladı
Emine Erdoğan: Siirt benim için bir memleket değil, kardeşlik ve vefa demek
Yasa dışı bahis soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Şam Büyükelçiliği görevine atandı
Filistinli yetkili: İsrail’in Batı Şeria’ya egemenlik dayatması savaş ilanıdır
Galatasaray'ın Filistin'e destek koreografisi işgalci İsrail'in medyasını rahatsız etti
Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1'e kayyum atandı
Makas terörüne rekor ceza! Bakan Yerlikaya paylaştı: 90-60-60
