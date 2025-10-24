Ayşe Barım hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’nun raporu doğrultusunda Barım hakkındaki tutuklama kararını kaldırdı.

Abone ol

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Barım hakkında Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından 22 Ekim'de düzenlenen raporun değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildiğini belirtti.

BARIM HAKKINDAKİ TUTUKLAMA KARARI KALDIRILDI

Kararda, ATK'nın raporunda, Barım'ın hastane şartlarında tedavisine devam edildiği, dosyadaki mevcut belgelerine göre halihazırda hastane şartlarında tedavisine devam edilmesi gerektiği ve cezaevi şartlarında kalmasının sağlığı açısından uygun olmadığı ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Raporda, Barım'ın bir ay sonra son durumunu gösteren bazı tetkikleri ile beraber ATK'ya muayene edilmek üzere gönderilmesinin ardından bazı hususlar hakkında yeniden değerlendirme yapılabileceğinin de yer aldığı kararda ifade edildi.

Kararda, Barım hakkında bu aşamada esas mahkemesince uygulanması öngörülen adli kontrol tedbirlerinin yeterli ve faydalı olacağı öngörüldüğünden, sanık hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırıldığı kaydedildi.