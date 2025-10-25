BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  EKONOMİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Fransa'ya kötü haber

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Fransa'ya kötü haber

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif"e çevirdi.

Abone ol

Moody's yaptığı açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "Aa3" olarak teyit edildiğini bildirdi.

Kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği belirtilen açıklamada, bu kararın ülkedeki siyasi parçalanmanın yasama süreçlerini zayıflatma ve hükümetin bütçe açığı, artan borç yükü ve yükselen borçlanma maliyetleri gibi temel sorunlara çözüm üretme kapasitesini sınırlama riskine dayandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu durumun Fransa'nın temel mali göstergelerinin şu anda beklenenden daha hızlı bir şekilde zayıflamasına yol açabileceği vurgulandı.

Açıklamada, siyasi parçalanmanın 2023 emeklilik reformunun askıya alınması gibi yapısal reformların geri alınması riskini artırdığı, bunun ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyelini zayıflatabileceği belirtildi. Buna karşın Fransa'nın zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, sağlam şirket bilançoları ve güçlü bankacılık sektörüyle ekonomik şoklara dayanıklılık kapasitesine işaret edildi.

Fitch ve S&P, Fransa'nın kredi notunu düşürmüştü

İç siyasette artan parçalanma ve kutuplaşma ile kamu maliyesine ilişkin belirsizlikler sonrasında Fransa, kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleriyle karşılaşmıştı.

Eylül ayında Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu "A+"ya düşürmüş, ülkenin kredi notu görünümü "durağan" olmuştu.

Standard & Poor's (S&P) da geçen hafta Fransa'nın kredi notunu "A+/A-1"e çekmiş, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD yönetimi personel maaşını ödemek için bağışçı buldu
ABD yönetimi personel maaşını ödemek için bağışçı buldu
A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova’yı farklı yendi
A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova’yı farklı yendi
YİK üyesi Mehmet Ali Şahin'in acı günü
YİK üyesi Mehmet Ali Şahin'in acı günü
NATO'dan Putin açıklaması: Parası bitiyor!
NATO'dan Putin açıklaması: Parası bitiyor!
Eski tip ehliyetler 31 Ekim 2025’te geçersiz olacak
Eski tip ehliyetler 31 Ekim 2025’te geçersiz olacak
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 kişi tutuklandı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 kişi tutuklandı
Fatih Karagümrük ile Kayserispor puanları paylaştı
Fatih Karagümrük ile Kayserispor puanları paylaştı
EuroLeague'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun!
EuroLeague'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun!
Ayşe Barım hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Nesrin Baş'tan büyük başarı! Dünya şampiyonu oldu
Nesrin Baş'tan büyük başarı! Dünya şampiyonu oldu
Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı